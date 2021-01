1·2월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 매달 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

◈ 신규시설 투자 종료 예정 기업(클릭▶)

◈ 신규시설 투자종료 예정 기업(월별 분석 확인하기)▶

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

AI라씨로 분석에 따르면, 1월에는 엑세스바이오, 에이티세미콘, 로체시스템즈 등이 시설 투자가 종료 예정이며 2월에는 시스웍, LG생활건강, KG동부제철 등이 시설 투자 종료를 앞두고 있다.

신규시설투자 예정 기업에 대한 자세한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 구글플레이스토어에서 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

◈ 신규시설 투자 종료 예정 기업_실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 15,500 등락률 +8.07% 거래량 5,623,120 전일가 192,000 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 현대자동차, 전주공장 생산중단 결정현대기아차, 올해 글로벌 판매 목표 708만대…2년 연속 하향조정역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 41,000 등락률 +21.58% 거래량 4,244,142 전일가 190,000 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 외국인 1만 9852주 순매수… 주가 22.11%코로나가 바꾼 원유 수입 지도…美 반토막, 露·노르웨이 ↑전기차 배터리 中 CATL 석달 연속 1위…LG에너지솔루션 2위 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 7,500 등락률 +6.33% 거래량 7,939,611 전일가 118,500 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감SK하이닉스, 이시간 주가 +5.49%.... 최근 5일 외국인 84만 8170주 순매수새 시대 접어든 코스피…사상 첫 2900 돌파 close , 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 16,000 등락률 +29.91% 거래량 4,951,189 전일가 53,500 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 현대차그룹, 4개 계열사 대표이사 신규 선임…미래車 임원 대거 승진(종합)현대위아, 자동차 대표주 테마 상승세에 0.44% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-30일 close , 신성델타테크 신성델타테크 065350 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 600 등락률 +5.66% 거래량 35,470,525 전일가 10,600 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 신성델타테크, 검색 상위 랭킹... 주가 13.21%신성델타테크, 검색 상위 랭킹... 주가 2.12%어디까지 갈까요? LG전자! 주가상승의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.