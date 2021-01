[특징주] 디지탈옵틱, 49.99억원 규모 제3자배정 유증 납입으로 최대주주 변경…안정적 성장구조 확립

디지탈옵틱(106520)은 4일 노블바이오를 대상으로 진행한 3자배정 유상증자에서 49.99억원이 납입됐다고 공시를 통해 밝혔다. 발행가액은 679원으로 발행될 신주는 1년간 보호예수된다.

디지탈옵틱의 최대주주인 노블바이오의 전폭적인 지원으로 재무구조 개선 및 신규사업 확대에 박차를 가할 수 있게 됐다.

노블바이오는 의료용기기 제조업체로 코로나19 진단 시 바이러스 임상 검체를 담아 옮기는데 필요한 수송배지를 국내에서 유일하게 생산 및 공급하고 있다.

특히, 노블바이오가 생산하는 수송배지 안에 포함된 의료용 면봉은 코로나19 검사에 필수적으로 필요하나 국내에서 생산능력이 있는 업체는 노블바이오뿐이다.

이탈리아를 제외한 유럽, 미국, 중동 등 해외 17개국이 전적으로 노블바이오의 면봉에 의존하며, 노블바이오의 매출은 기하급수적으로 늘고 있다. 작년만도 1500억 이상의 매출을 달성한 것으로 파악된다.

이번 유상증자 납입으로 노블바이오를 등에 업은 디지탈옵틱은 노블바이오의 기술력을 바탕으로 향후 바이오사업에 막대한 투자를 진행할 예정이며 적극적으로 신사업의 본격 행보를 시작할 것으로 기대된다.

노블바이오의 독보적인 기술력과 디지탈옵틱의 마케팅 및 유통 채널의 시너지를 통해 새로운 업계의 강자가 나타날지에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr