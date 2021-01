[아시아경제 권재희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 도쿄 등 수도권 일부 지역에 한해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 긴급사태를 선포하는 방안을 검토 중이라고 4일 연두 기자회견에서 밝혔다.

도쿄도, 사이타마현, 지바현, 가나가와현 등 4개 광역자치단체가 대상이다.

또 스가 총리는 다음 달 말까지는 코로나19 백신 접종을 시작할 수 있도록 준비하겠다고 덧붙였다.

우선적으로 의료종사자, 고령자, 고령자 시설 근무자 등에게 접종을 한 후 순차적으로 진행하겠다는 방침이다. 스가 총리 본인도 솔선해서 백신을 접종하겠다고 밝혔다.

