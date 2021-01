“취약층 대출 부실 등 양극화 심화…출구 전략 필요”

금융연구원 '2021년 주요 금융 이슈' 분석

[아시아경제 조강욱 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 경제 양극화가 심화해 올해 취약계층의 대출 부실 위험이 커질 것이란 진단이 나왔다.

한국금융연구원은 3일 정기 간행물 '금융브리프'에서 이 같은 내용을 포함한 2021년 주요 금융 이슈를 진단하며 "금융시장 안정을 위해 취한 각종 대책에 대해서는 백신 보급에 따라 미리 출구 전략을 고민해야 한다"고 강조했다.

금융연구원은 올해의 이슈로 ▲ 경제 양극화 심화 ▲ 코로나19 출구 전략 ▲ 가계부채 리스크(위험) ▲ 기업 부실과 구조조정 ▲ 본인신용정보관리업(마이데이터) 및종합지급결제업 도입 ▲ 해외 대체투자 부실화 ▲ 금융 정책지원 프로그램 연장 여부 등 7가지를 꼽았다.

박선욱 선임연구위원은 "겨울철을 맞아 감염병이 재확산하고 있어 코로나19 경제 충격이 장기화하고 있다"며 "이에 따라 당분간 경제 양극화가 심화하며 취약계층의 대출 부실 위험이 커질 수 있다"고 밝혔다.

박 연구위원은 "장기적인 부채 상환 능력을 유지한 취약차주에게는 자금을 지속해서 공급함으로써 신용 경색 발생 가능성을 낮추는 한편 부채 상환 가능성이 희박해진 취약계층은 원활한 채무 구조조정이 이뤄지도록 해야 한다"고 강조했다.

김영도 선임연구위원은 '금융 출구 전략'을 두고 "지난해 코로나19로 시행됐떤 각종 정책은 금융시장을 안정시키는 데 일조했으나 금융 시스템 내 각종 잠재 위험도 증폭시켰다"며 "올해 백신 보급으로 코로나19 종식이 가시화하면서 출구 전략을 고민해야 할 시점이 될 것"이라고 내다봤다.

이어 김 선임연구위원은 "다만 출구 전략은 경기를 위축시킬 수 있으므로 시기와 방법을 결정하는 것이 중요하다"며 "계층별ㆍ업종별로 성장 또는 회복의 속도가 상당히 다를 것이므로 미시적 관점의 출구 전략이 바람직하다"고 제언했다.

금융연구원은 가계부채에 따른 위험 확산 가능성이 당장은 낮을 것으로 봤다. 다만 위험 요인들이 한꺼번에 발현되면 금융시스템 리스크로 커질 수 있으므로 대응 방안이 필요하다고 지적했다.

송민규 선임연구위원은 "코로나19 사태에도 가계부채 상환 능력에 대한 평가 역량을 유지되도록 관리ㆍ감독해야 한다"며 "특히 주택시장의 조정 가능성에 대비해 연체자의 주거 안정 프로그램도 미리 준비하고, 자영업자 등을 대상으로 '프리워크아웃'(사전 채무조정)도 적극적으로 해야 한다"고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr