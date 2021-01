유승민 "정인이 죽음 왜 막지 못했나, 철저히 파헤쳐야...이런것이 개혁"

[아시아경제 원다라 기자] 유승민 전 국민의힘 의원이 '정인이 사건'을 막지 못한 시스템을 철저히 파헤쳐 반드시 고쳐야 한다고 강조했다.

유 전 의원은 3일 오후 자신의 페이스북 글을 통해 "생후 16개월 된 정인이의 참혹한 죽음이 너무 가슴아프고 미안했다. 티없이 맑고 환하게 웃던 정인이가 어둡게 변해가던 시간들을 되돌릴 수 없음이 안타깝다"고 밝혔다.

이어 "정인이 앞에도 수많은 정인이들이 있었다"며 "그 때마다 아동학대의 참상이 재발하지 않도록 하겠다고 말했지만, 지금도 어린 생명이 부모의 폭력에 무방비 상태로 노출된 현실이 부끄럽고 죄스럽다"고 덧붙였다.

또 "세 번이나 신고했는데 왜 경찰은 정인이의 죽음을 막지 못했을까? 법과 제도, 감시와 대응 시스템에 어떤 문제가 있었길래 아동학대와 비극을 막지 못했는지, 이번 만큼은 철저히 파헤쳐서 잘못된 법이든 시스템이든 관행이든 반드시 고쳐야 한다"고 강조했다.

유 전 의원은 "다시는 정인이가 죽음으로 내몰리지 않도록 우리가 뜻을 모아야 한다. 이런것이 진정한 개혁이다. 다시 한 번 정인이의 명복을 빈다"고 말했다.

전일 방영된 SBS '그것이 알고 싶다'는 양부모에게 학대 받아 숨진 정인 양 이야기를 다뤘고 이후 온라인 상에서는 '정인아 미안해' 챌린지가 확산되고 있다. 이날 오후 5시 기준 청와대 국민청원게시판에선 '16개월 입양아 학대살인사건 가해자부부의 신상공개와 살인죄 혐의 적용으로 아동학대의 강한 처벌 선례를 만들어주세요'라는 청원이 23만1440명의 동의를 얻었다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr