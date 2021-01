'朴·MB 사면론' 즉답 꺼린 이재명…"나까지 입장 밝히는 건 대통령께 부담"

[아시아경제 최은영 기자] 이재명 경기도지사가 최근 더불어민주당 이낙연 대표가 제시한 '이명박·박근혜 전 대통령 사면론'에 대해 조심스러운 입장을 내놨다.

3일 이 지사는 최근 이 대표가 제기한 '사면론'에 대해 "나까지 입장을 밝히는 것은 사면권을 지닌 대통령께 부담을 드리는 것이라 생각한다"라며 "(사면론에 대한 의견을) 말씀드리지 않는 것을 양해해달라"고 말했다.

이 지사의 측근은 "자칫 이 대표와 이견을 보이는 것으로 비춰져 당과 지지자들의 갈등이 깊어진다면 우리 진영에도 악재로 작용할 수 있다"라며 "특히 대통령 고유권한을 두고 왈가왈부하는 자체가 적절치 않다고 보는 것"이라고 설명했다.

이 지사의 입장 표명 유보는 다양한 해석을 낳는다.

먼저 연초 각종 여론조사에서 차기 유력 후보 3강 가운데 가장 낮은 지지율을 보인 이 대표가 '사면론'을 꺼낸 것이 지지율 회복을 위한 승부수라면, 11개 중 8개 조사에서 선두를 달린 이 지사의 입장 표명 유보는 상대적으로 여유로운 입장에서 여론의 추이를 지켜보겠다는 해석이다.

또 이 지사가 "대통령께 부담을 줄 수 있다"라며 사실상 대통령의 결정을 따르겠다는 입장을 취한 것은 이번 기회에 당내 친문 세력을 끌어안겠다는 포석으로도 해석될 수 있다.

두 번째는 그동안 이 지사가 두 전직 대통령 사면에 부정적인 입장을 보여왔다는 점이다. 이 지사는 지난 2017년 '선(先) 청산, 후(後) 통합의 원칙 등 촛불혁명 완수를 위한 6대 과제'를 제안하며 "적폐 청산을 위해 박근혜 전 대통령 등 국정농단 세력에 대한 '사면 불가 방침'을 공동 천명하자"라고 말한 바 있다.

이 지사 측은 "치유와 통합은 행위에 따른 엄정한 책임을 물어 공정한 사회질서가 작동되도록 할 때 비로소 가능하다는 것이 이 지사의 지론"이라며 "행위에 대한 책임, 반성과 사죄가 선행되지 않고서는 치유와 통합이 없다는 뜻"이라고 전했다.

한편 이 대표는 1일 신년 인터뷰에서 "국민 통합의 열쇠로 이명박·박근혜 두 전직 대통령 사면을 문 대통령께 건의하겠다"라고 밝힌 바 있다. 이를 두고 여권 내에서는 "부적절하다"라는 반응이 대다수였다. 같은 당 우상호, 김남국 의원 등은 "이 대표는 입장을 철회하라"라고 비판했다. 야권에서는 의견이 엇갈렸다. 안철수 국민의당 대표는 "두 전직 대통령을 선거에 이용하려는 시도가 있다면 용납할 수 없다"라는 입장을 내비쳤지만, 유승민 전 국민의힘 의원은 "여당 대표의 발언이 진심이길 바란다. 조속한 사면 결정을 기대한다"라고 환영했다.

여야 정치권의 금기어로 통했던 '이명박·박근혜 전 대통령 사면론'이 이 대표에 의해 수면위로 떠오르며 '내분'이냐 '통합'이냐의 '양날의 검'으로 여겨지는 가운데 이 지사의 입장 유보는 여야 혹은 좌우가 극단적으로 엇갈리는 사안에는 거리를 두는 우회로를 선택한 것이 아니냐는 목소리가 나오고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr