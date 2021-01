테슬라, 지난해 전기차 인도 50만대 육박

지난해 49만9550대 전기차 판매…4분기에만 18만570대

조만간 中 상하이공장서 모델Y 생산

[아시아경제 국제부 기자] 테슬라가 지난해 모두 49만9550대의 전기자동차를 판매(소매)했다고 2일(현지시간) 밝혔다. 이는 테슬라가 당초 제시한 가이던스(기업 실적 전망치)와 거의 일치하는 것이다.

일론 머스크 최고경영자(CEO)는 지난해 연례 주주총회에서 47만7750∼51만4500대를 인도할 수 있다고 전망한 바 있다.

테슬라가 이날 공개한 지난해 4분기 보고서에 따르면 이 회사는 4분기에 전기차 17만9757대를 생산했고, 18만570대를 고객에게 인도했다. 4분기 인도 대수는 지난해 3분기(13만9300대)를 넘어 테슬라 역대 최다다.

테슬라는 4분기에 모델3과 모델Y를 합쳐 16만1650대를 인도하고, 16만3660대를 생산했다.

지난해 전체로는 모델3과 모델Y를 44만2511대 인도하고 45만4932대 생산했으며, 모델S와 모델X를 5만7039대 인도하고 5만4805대 생산했다.

상하이 공장에서는 조만간 모델Y의 생산도 시작된다고 테슬라는 밝혔다.

테슬라는 또 텍사스주 오스틴과 독일 브란덴부르크에서도 새 공장을 짓고 있다.

다만 이들 공장은 문을 연 뒤 12∼24개월이 지나야 최대 생산 능력을 가동할 수 있다고 회사 측은 전했다.

