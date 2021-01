[내일 날씨] 한파 이어져 서울 -9도…철원·대관령 -16도까지

4일 낮부터 일시적 풀릴 듯

5일 낮 다시 기온 뚝

한파 12일 이후까지 장기화

[아시아경제 이현주 기자] 북서쪽에서 유입된 찬 공기 영향으로 한파가 이어지겠다.

2일 기상청은 강원영서와 경기내륙, 충청내륙, 경북내륙에 한파특보가 발효된 가운데 모레까지 아침 기온이 큰 폭으로 떨어진다고 발표했다.

3일 예상되는 최저 기온은 서울 -9도, 인천·대전 -8도, 춘천 -14도, 광주·대구 -5도 등이다. 철원과 대관령은 -16도까지 떨어질 것으로 예상된다.

월요일인 4일(모레) 낮부터 일시적으로 기온이 올라 5일 아침은 평년보다 1~3도 높겠으나 낮부터 다시 기온이 떨어져 6일 이후는 평년보다 2~6도 낮은 기온이 12일 이후까지 장기간 이어질 전망이다.

기상청은 중기예보를 통해 한파가 지속되는 날을 계속 연장하고 있다.

