[포토]엘에스화장품-희망을나누는사람들, 인천 독거노인 위한 사랑 나눔 물품 전달

[아시아경제 박종일 기자] 엘에스화장품(대표 허용기)과 (사)희망을나누는사람들(회장 김정안)은 지난달 31일 코로나19로 후원이 줄어서 추운 겨울을 보내고 있는 인천 미추홀구 소재 독거노인 가정을 찾아 1000만원상당의 연탄과 라면, 생필품을 전달했다.

엘에스화장품은 매년 사랑과 관심이 필요한 저소득 소외계층을 위한 후원을 지속적으로 펼치고 있는 기업으로 고객의 행복한 뷰티스타일을 만들고 아름답게 발전하는 친환경기업이다.

허용기 대표는 "코로나19로 힘들고 추운 겨울을 보내고 있는 어려운 이웃들을 위해 사회공헌 및 상생활동을 펼치며 지역사회에 더 많이 기여하겠다"고 밝혔다.

학익1동 관계자는 "특히 2020년은 코로나19로 많은 후원이 끊겨 독거노인 가정에서 겨울나기 난방과 실생활에 많은 어려움을 겪고 있는 상황에서 엘에스화장품과 희망을나누는사람들이 연말을 맞아 전해주는 후원품은 독거노인 가정에는 큰 힘이 된다"며 감사 인사를 전했다.

(사)희망을나누는사람들은 2021년에도 전국의 사랑과 관심이 필요한 저소득 취약계층을 위해 '따뜻한 동행, 아름다운 나눔'을 펼쳐 ‘다양한 나눔을 통해 우리 사회에 꿈과 희망을 전하겠다고 전했다.

