알렉산더 왕, 성추행 논란에 "터무니 없는 거짓 주장"

[아시아경제 나한아 기자] 미국 출신의 세계적인 패션 디자이너 알렉산더 왕(37)에게 성추행당했다는 주장들이 제기되고 있는 가운데, 왕은 "터무니없는 거짓 주장"이라고 선을 긋고 있다.

최근 영국 출신 모델 오웬 무니(26)가 사회관계망서비스(SNS)에서 지난 2017년 1월 뉴욕의 한 나이트클럽에서 왕에게 성추행을 당했다고 고발한 이후로 유사한 피해를 받았다는 증언이 잇따르고 있다.

특히 '다이어트 프라다'(Diet Prada), '시트 모델 매니지먼트'(Shit Model Management)와 같은 모델업계 내부고발 인스타그램 계정은 과거 주목받지 못했던 고발 글들을 게재하며 일명 '미투(Me Too)' 운동 양상으로 커졌다.

뉴욕에 기반을 둔 모델 권리 변호 단체 '모델얼라이언스'는 성명을 발표하면서 왕에게 성추행당한 피해자들에게 연대를 표시하는 등 피해자들의 곁에 섰다.

영국 일간 가디언에 따르면 지난 1일 (현지 시각) 왕은 "지난 며칠 동안 근거 없는 터무니없는 허위 의혹을 받아왔다"라며 "증거도 없고, 사실 확인도 거치지 않은 익명의 주장들이 소셜 미디어에서 잘못된 방식으로 증폭되고 있다"라는 입장을 밝혔다.

그러면서 "나에 관한 거짓말들이 진실처럼 비치는 데 정말 화가 난다"라며 "관련 글을 올리고 이를 유포한 이들에게 책임을 묻겠다"라고 덧붙였다.

미국에서 태어난 대만계 미국인인 왕은 지난 2005년 자신의 이름을 걸고 브랜드를 출시해 큰 성공을 거뒀으며, 이후 셀럽들의 사랑을 받으며 2012∼2015년에는 발렌시아가의 크리에이티브 디렉터를 지내 세계적 명성을 얻었다.

