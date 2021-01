[아시아경제 장세희 기자]새해 첫날인 1일 오후 5시 54분 경기 광주시 남종면의 야산에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다. 이 불로 700㎡의 산림이 소실됐다. 다친 사람은 없었다.

소방당국은 날이 어두워 산불 진화 헬기를 투입하지 못한 상태에서 소방관과 시 공무원, 주민 등 78명을 동원, 오후 7시 10분께 진화작업을 완료했다.

앞서 이날 낮 12시 34분 남양주시 수동면 송라산 7부 능선에서도 불이 났다. 인명피해는 없었고, 산림 300㎡가 탔다.

소방당국은 헬기 2대와 공무원, 진화대원 등 45명이 진화에 나서서 3시간 만에 불길을 잡았다.

산림 당국은 등산객에 의한 실화로 추정하고 화재 원인 등을 조사 중이다.

