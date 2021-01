조현준 효성 회장 "고객이 믿을 수 있는 브랜드 만들어야"…투명 경영도 강조

[아시아경제 장세희 기자]조현준 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 76,400 전일대비 500 등락률 -0.65% 거래량 146,484 전일가 76,900 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일효성, 효성아이티엑스 자회사 편입 close 회장은 새해 임직원들을 향해 "효성을 고객이 믿고 인정하는 프리미엄 브랜드로 만들어야 한다"고 강조했다.

조 회장은 1일 사내 온라인을 통해 공개한 신년사에서 "어느 시대, 어느 사회를 막론하고 기업을 지탱하는 것은 고객의 믿음과 사랑인데 지금 효성의 브랜드는 시장에서 최고로 인정받지 못하고 있다"고 밝혔다.

조 회장은 "효성은 항상 신뢰할 수 있는 제품을 만드는 정직한 브랜드, 가격이 아닌 차별적 가치를 제공하는 혁신의 브랜드라는 굳은 믿음을 고객에게 심어줘야 한다"면서 "그 믿음은 고객은 물론 나아가 최종 소비자까지도 전파돼야 한다"고 말했다.

그러면서 "이를 위해서는 기본적으로 경쟁사보다 월등한 제품 품질, 서비스, 안정적 공급능력을 갖춰야 한다"면서 "고객에게 효성은 가격으로 싸우지 않는, 새로운 가치를 창출하여 제공하는 브랜드가 돼야 한다"고 역설했다.

마지막으로 조 회장은 "지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 효성 5개 사가 A등급 이상을 받는 성과를 올렸다"며 "한층 더 노력해 환경보호와 정도경영, 투명경영을 선도하고, 협력사들과의 동반성장을 추구해 국민으로부터 사랑과 신뢰를 받는 효성이 되도록 하자"고 강조했다.

