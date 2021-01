하태경, "이명박·박근혜 사면, 여야 합의로 건의하자"

"김영삼 대통령도 전두환·노태우 사면 건의 받아들여"

[아시아경제 나한아 기자] 이낙연 더불어민주당 대표의 '이명박·박근혜 사면을 거론' 발언에 대해 하태경 국민의힘 의원은 "이 대표의 결단을 높이 평가한다"라며 "여야 합의로 두 전직 대통령의 사면을 건의하자"라고 말했다.

하 의원은 1일 자신의 페이스북 올린 글에서 "제가 두 달 전 했던 제안과 동일한 내용"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "두 전직 대통령에 대한 사법적 심판과 정치적 평가는 이미 명백하게 내려졌다"라면서 "사면을 받는다고 해서 죄가 사라지는 것이 아니고, 평가가 바뀔 수도 없다"라고 강조했다.

그러면서 "다음 정권에 넘기지 말고 문 대통령 임기 내에 이 문제를 매듭짓는다면, 사회갈등을 극복하고 미래로 나아가는 중요한 전환점이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

하 의원은 과거 김영삼 대통령이 당시 여야 유력주자들의 전두환·노태우 사면 공식 건의를 받아들인 사례를 인용하면서 "여야가 당장의 정치적 이해관계와 당략을 떠나 국민통합을 위한 통 큰 결단을 내리자"라고 했다.

한편, 하 의원은 지난해 11월 tbs라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "전직 대통령들이 명백하게 잘못한 게 있다. 그것에 대해서 감싸기는 어렵지만 어쨌든 한 나라의 얼굴이었던 분들이라 굉장히 안타깝다"라면서 "전체 재판이 다 끝나면 문 대통령께서 통 크게 사면하고 하는 것도 필요하다"라고 말한 바 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr