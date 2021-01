새해 첫날 코로나 오후 6시까지 640명 확진…수도권 444명(종합)

[아시아경제 장세희 기자]새해 첫날에도 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 전국 곳곳에서 이어지고 있다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 1일 0시부터 오후 6시까지 코로나19 진단 검사에서 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 640명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 677명(동부구치소 확진자 제외한 수치)보다 37명 적다.

각 시도의 중간 집계 640명 가운데 수도권이 444명(69.4%), 비수도권이 196명(30.6%)이다.

시도별로 보면 서울 196명, 경기 183명, 인천 65명, 충북 31명, 경남 27명, 강원 25명, 대구 24명, 부산 21명, 경북 16명, 울산 12명, 제주 9명, 광주·전남 각 8명, 충남 6명, 전북 5명, 대전 3명, 세종 1명이다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 2일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자는 더 늘어날 것으로 보인다.

이달 26일부터 이날까지 최근 1주일간 신규 확진자는 일별로 1132명→970명→807명→1045명→1050명→967명→1029명을 기록해 하루 평균 1000명꼴로 나왔다. 이 가운데 일평균 지역발생 확진자는 976명이다.

주요 감염 사례를 보면 경기 고양시에서만 이날 하루 31명의 확진자가 새로 나온 가운데 이 중 7명은 일산동구 미소아침요양병원 입소자와 종사자로 확인됐다. 이 요양병원의 누적 확진자는 109명으로 늘었다.

또 경기 파주시 신규 확진자 16명 가운데 5명은 문산읍 요양원과 관련된 것으로 파악됐다. 군포시에서도 피혁공장 관련 확진자가 6명 추가로 발생했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr