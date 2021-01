제 10대 산업클러스터학회장에 나주몽 전남대 교수

[아시아경제 이민우 기자] 나주몽 전남대 경제학부 교수가 2021년도 한국산업클러스터학회 회장으로 선출됐다.

산업클러스터학회는 지난해 11월20일 서울 서초구 쉐라톤 서울 팔래스 강남호텔에서 정기총회를 열고 나 교수를 제 10대 회장으로 선출됐다고 1일 밝혔다. 이에 따라 나 교수는 이날부로 학회장에 취임해 1년간 학회를 이끌게 된다.

나 신임회장은 한국지역경제학회 광주지회장과 한국지역개발학회 부회장을 역임하고 있다. 중앙기관 및 지방방자치단체 산하기관 전문가 자문 위원으로도 활동 중이다.

산업클러스터학회는 지난 2006년 산업통상자원부에 등록된 학회로 산업단지공단 및 첨단산업단지, 스마트팩토리 등 각종 클러스터 정책을 연구해 정부와 한국산업단지관리공단에 정책안을 제시하고 있다. 학계 전문가 뿐만 아니라 관련 연구기관 및 산업계 유관기관 전문가들이 참여하고 있다.

