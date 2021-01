금기 깨뜨린 日 왕비…신년 인사 영상에 "전례 없는 일" 반응

[아시아경제 최은영 기자] 나루히토 일왕의 부인 마사코 왕비가 남편과 나란히 앉아 대국민 신년 인사를 하는 모습이 공개되며 화제를 모으고 있다. 일본 내부에서는 "전례 없는 일"이라며 놀랍다는 반응이다.

1일 일본 왕실 사무를 담당하는 행정기관인 궁내청은 왕실 신년 인사 영상 메시지를 공개했다. 영상 메시지에는 나루히토 일왕과 그 옆에 나란히 앉은 마사코 왕비가 등장했다.

6분 45초 가량의 이 영상에서 나루히토 일왕은 "여러분 신년을 축하합니다"라며 운을 뗐다. 마사코 왕비는 "축하합니다"라고 이어 말했다.

이후 나루히토 일왕의 발언이 길게 이어졌고, 영상 말미에 마사코 왕비는 약 30초 동안 "이번 년(2020년) 많은 분들이 정말 힘드셨을 것으로 생각한다"고 말했다.

이어 "올해가 여러분에게 조금이라도 평온한 해가 되기를 진심으로 기원한다"며 "이번 겨울 일찍부터 각지에서 엄혹한 추위와 큰 눈이 몰려오고 있다. 아무쪼록 부디 몸조심해서 잘 지내기 바란다"고 덧붙였다.

마사코 왕비의 이번 메시지가 주목을 받는 이유는 이같은 일이 일본 왕실상 처음 있는 일이기 때문이다.

그동안 국제사회로부터 여성의 사회적 지위가 낮다는 지적을 받아온 일본에서, 마사코 왕비의 발언은 왕실의 금기를 깬 셈이다. 교도통신 등 외신 역시 이를 두고 "전례없는 일"이라고 평하기도 했다.

앞서 나루히토 일왕은 즉위 후 첫 신년인 작년 1월 1일에는 혼자서 메시지를 발표했다. 이는 그의 부친인 아키히토 일왕을 그대로 답습한 것이다.

아키히토 일왕은 지난 2011년 3월 동일본대지진을 계기로 발표한 것과, 2016년 8월 퇴위 의향을 표명하기 위해 발표한 두 차례의 영상메시지에서 미치코 왕비의 동행 없이 혼자서 카메라 앞에 섰다.

그러나 이번 영상메시지에 마사코 왕비가 등장하면서 일본 내에서는 향후 왕비가 소극적인 역할에서 벗어나 왕실의 구성원으로 존재감을 부각하게 되는 것이 아니냐는 목소리가 터져나오고 있다.

한편 마사코 왕비는 하버드대 경제학과를 졸업하고 외무 공무원으로 일하던 중 나루히토의 결혼 상대자로 발표됐다. 이에 세간에서는 외교관 출신인 아버지를 따라 외국에서 오래 생활한 마사코가 외부와의 자유로운 접촉이 차단된 왕실생활을 잘 할 수 있을 지에 대한 우려가 새어나왔다. 실제로 지난 2004년 궁내청은 마사코가 적응장애와 우울증을 앓고 있다고 발표한 바 있으나 최근에는 많이 호전된 것으로 알려졌다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr