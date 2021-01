거리두기 연장 공식 발표 전인데…화성시 '3주 연장 안내문' 게재 논란

[아시아경제 나한아 기자] 정부는 오는 2일 '사회적 거리두기' 연장 여부 등을 발표할 예정인 가운데, 화성시가 정부 발표가 있기 전 거리두기가 3주 연장된다는 내용의 안내문을 올려 논란이 일고 있다.

지난달 31일 화성시 공식 인스타그램에 '오는 4일부터 24일까지 수도권 지역 거리두기가 연장된다'라는 안내문이 게재된 후 삭제됐다.

거리두기가 연장된다는 화성시의 SNS 게시글을 본 누리꾼들은 "아까 올린 건 뭐죠", "왜 급하게 지웠느냐"라는 등 항의 댓글을 달았다.

화성시는 "좀 전에 올린 거리두기 연장은 이번 주말에 다시 검토를 거쳐 올리겠다. 불편 끼쳐 죄송하다"라고 답하며 공식 사과문을 올렸다. 하지만 현재는 이 사과문도 삭제됐다.

누리꾼들은 "날짜까지 명시해놓은 거 보면 단순 해프닝 아닌 것 같은데", "국민 가지고 장난치느냐", "연장 글 해명 좀 해주세요", "이미 내부적으로 결정된 건가요, 왜 혼란을 주시나요?"라는 등의 댓글을 달며 항의하고 있다.

