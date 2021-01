"춤 출 때는 6명이 모여도 되나"…보건복지부 '집콕댄스' 뭇매

[아시아경제 최은영 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 지친 국민을 위로한다는 취지의 보건복지부 '집콕댄스' 영상이 뜻하지 않은 논란을 불러일으키며 누리꾼들의 뭇매를 맞고 있다.

1일 보건복지부는 페이스북, 블로그, 유튜브 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "코로나19 응원 메시지 '집콕댄스' 함께해요"라는 제목의 영상을 공개했다.

이어 "오랜 기간 코로나19로 지친 국민에게 새해를 맞아 다 함께 슬기롭고 적극적으로 이겨내자는 응원의 메시지를 담은 '집콕 댄스' 영상"이라며 "온 가족 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 집콕댄스, 함께해보자"라고 말했다.

복지부가 업로드한 영상에는 "손 씻기, 거리두기, 마스크로 코로나 예방", "눈치 챙겨 코로나 얼른 챙겨 마스크" 등 코로나19 방역 수칙을 짚어주는 가사와 해당 가사에 맞춰 춤을 추는 한 가족의 모습이 담겨있었다.

이 영상의 취지는 코로나19로 인해 우울함에 빠진 국민을 위로하고, '코로나블루'를 다 같이 극복하자는 것으로, 복지부는 영상과 함께 집콕 댄스 음원과 MR 파일을 무료 다운로드를 허용하기도 했다.

그러면서 "코로나19로 힘든 한해였지만 더 나은 2021년이 되기를 희망한다"라고 덧붙였다.

그러나 영상 속 5인 이상의 가족이 집에 모여 발을 구르고 뛰는 등 역동적인 안무가 문제가 됐다.

특히 다수의 인원이 실내에 모여 춤을 추는 행동이 집단 감염에 위험이 있다는 지적뿐만 아니라 층간 소음을 유발한다는 비판도 제기됐다.

영상이 공개되자 온라인상에서는 비난이 터져 나왔다.

한 누리꾼은 "춤 출 때는 6명이 모여도 되는 거냐"며 "저런 곳에 예산 낭비하지 말고 의료진이나 도우라"라고 꼬집었다.

또 다른 누리꾼 역시 "층간 소음 캠페인이냐"라며 "안 그래도 코로나 때문에 층간 소음 갈등이 증가했는데 저런 영상을 찍으며 홍보해야 하냐"고 분통을 터뜨렸다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr