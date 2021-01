조규일 진주시장 “부강진주 행복한 시민”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장이 1일 신년사를 통해 2021년 시정 운영에 대한 포부를 밝혔다.

조 시장은 "새로운 미래성장 동력 육성과 부강진주 3대 프로젝트 등 문화· 산업 인프라 구축을 통해 '부강한 진주, 행복한 시민' 조성에 박차를 가하겠다"고 다짐했다.

이어 "건강 도시, 안전 도시 진주의 자긍심을 되찾고, 새로운 진주의 미래를 열어가겠다"는 포부를 밝혔다.

그는 감염예방 수칙 준수와 사회적 거리두기에 적극 동참해 준 시민들께 감사의 인사를 전하고, 2020년을 코로나 위기 속에서도 시민과 함께 의미 있는 성과를 거둔 한해였다고 평가했다.

2020년 주요 성과로는 진주형 방역시스템 구축, 3차에 걸친 지역경제 긴급지원 대책 시행, 남강 변 다목적 문화센터 건립사업, 진양호 근린공원 조성사업, 신안동 복합스포츠타운 조성사업, 진주실크박물관 건립사업의 정부 사전 행정절차 통과, 강남지구 도시재생 뉴딜사업 선정 강소연구개발특구 14개 연구소 기업 설립, 농산물 공동브랜드 '진주드림'개발, 경남도 최초 복지콜센터 개소, 진주-사천 대중교통 환승 할인제 시행, 평거 10호 광장 차로 확장과 가각 정비를 들었다.

2021년 시정 운영 방향으로 시민이 안전한 도시 구축, 새로운 미래 성장 동력 육성, 지역경제 활성화, 품격 높은 역사문화 관광도시로 비상, 아이 낳고 키우기 좋은 행복 교육도시 실현, 다 함께 잘사는 복지 도시 조성, 정주 여건 개선으로 살기 좋은 도시 조성, 경남도청 진주 환원 적극 추진 등을 제시했다.

특히 새해는 경남도청 진주 환원을 적극 추진한다.

창원시의 특례시 지정과 경남도의 동남권 메가시티 추진으로 경남의 성장축이 동부권에 치중되어 상대적으로 서부 경남은 발전에서 소외되는 형국에 놓여 지역의 시의원, 언론, 단체 등에서는 이미 도청 환원의 필요성을 제기하고 있다.

조 시장은 "진주가 경남 전체의 균형발전을 견인하고 낙후된 서부 경남에 새로운 활력을 불어넣는 구심점 역할을 위해 경남도청의 진주 환원을 적극 추진하겠다"고 강조했다. 진주 시민들의 100년 숙원을 풀고 경남의 지속 가능한 발전을 도모하기 위해 36만 진주시민들과 지혜를 모으고 해법을 찾겠다고 덧붙였다.

조규일 시장은 "새해에도 시민들과 힘을 모아 부강한 진주 행복한 시민을 위한 꿈과 희망의 그림을 하나씩 완성해 가겠다"고 말하며, 새 마음 새 뜻으로 시민들의 말씀에 더 귀 기울이고, 열심히 뛰는 진주시가 되겠다고 다짐했다.

