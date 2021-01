[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 박종훈 경남 교육감은 1일 교육청 간부들과 함께 국립 3·15민주묘지를 참배했다.

박 교육감은 순국선열과 호국영령의 애국정신을 추모하고 새해 무사 안녕을 기원했다.

박 교육감은 참배 뒤 방명록에 "3.15 영령들이시여, 우리 아이들 잘 지켜 주십시오. 경남교육 대전환으로 보답하겠습니다"라고 썼다.

이날 참배는 연말연시 코로나19 특별방역 기간임을 고려해 최소 인원만을 동행하는 등 방역 수칙을 준수하며 진행됐다.

박 교육감은 이날 신년사를 통해 "지난 6년간 교육 혁신으로 축적해왔던 지혜와 경험을 바탕으로 2021년을 '경남교육 대전환'의 해로 만들 것"이라고 말했다.

