허성무 창원시장, 국립묘지 등 참배로 신축년 열었다

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 2021년 신축년 시정을 순국선열과 호국영령에 대한 참배로 시작했다.

허 시장은 조영진 제1부시장, 정혜란 제2부시장과 함께 국립 3·15민주묘지, 창원충혼탑을 방문해 참배했다.

국립 3·15민주묘지를 찾아 3·15부정선거에 맞서 고귀한 희생을 하신 우리 지역 민주 영웅들의 정신을 되새겼다.

이어 6·25전쟁 호국영령을 기리는 창원충혼탑을 찾아 묵념하고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려운 시기 시민을 위해 공직자로서 헌신의 의지를 밝혔다.

창원시는 특례시 지정으로 2021년 전 행정력을 동원해 104만에 시민들의 행정수요에 대응하고 행정·재정적 권한을 구체화한 특례 사무를 발굴해 미래 100년의 기반을 다질 방침이다.

허성무 시장은 “2021년은 전국을 대표하는 100만 거대 도시로서의 창원특례 시 출범을 철저히 준비하고 시민들이 체감하는 확실한 변화를 위해 '시민 일상 대변혁' 등 시정 목표 달성을 위해 전 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

