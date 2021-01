강경화 "정말 어려웠던 한해…외교부·해외공관 최선 다했다"

"코로나19 어려움 지속…소통하며 최선 다할 것"

[아시아경제 장세희 기자]강경화 외교부 장관은 1일 "2020년은 정말 어려웠던 한해였다"고 회고한 뒤 "전 세계적인 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 속에서 여러분의 어려움을 조금이라도 덜어드리고자 외교부는 본부와 세계 각지에 있는 해외 공관에서 최선을 다하려고 노력했다"고 1일 밝혔다.

강 장관은 이날 외교부 공식 트위터에 올린 1분 28초 분량의 '신년 인사' 영상을 통해 "외교부는 올 한 해에도 여러분과 소통하며 최선을 다하겠다"고 강조했다.

그러면서 "지금 이 어려움을 함께 극복하고 우리 모두 어깨를 활짝 펼 수 있는 한 해가 되기를 기원한다"고 말했다.

그는 이와 함께 "돌이켜보면 작년에 감명 깊은 장면들이 참 많았다"며 코로나19 상황에서 전세기로 귀국길에 나선 재외국민의 침착한 대응, 해외독립유공자 가족의 고국 지원, 해외 입양인·참전용사 지원 등을 언급했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr