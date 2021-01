미 플로리다에서도 여행기록 없는 변이 감염사례 확인

[아시아경제 장세희 기자]미국 플로리다주에서도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 변이에 감염된 사례가 보고됐다.

로이터 통신에 따르면 플로리다 보건부는 마틴 카운티에 있는 20대 남성 확진자에게서 영국에서 확산하는 변이 바이러스가 확인됐다고 31일(현지시간) 밝혔다.

영국에서 확산하는 코로나19 변이 바이러스에 옮은 사례는 미국 내에서 이번이 세 번째다. 이번 감염자는 여행 기록이 없는 주민으로 확인됐다. 변이 바이러스가 미국 내 들어와 지역사회 전파가 이어지는 모양새다.

전문가들은 미국이 변이 확인을 위한 유전체 염기서열 검사를 적게 해왔다는 점을 들어 변이 바이러스가 미국에 오래전에 들어왔다가 최근에야 발견되기 시작하는 것이라고 의심하고 있다.

영국 정부는 변이 바이러스의 전염력이 기존 바이러스보다 최대 70%까지 강하다고 분석한 뒤 방역규제를 대폭 확대한 바 있다.

불행 중 다행으로 전문가들은 최근 긴급사용 승인을 받은 백신들이 변이 바이러스에도 여전히 효과가 있을 것으로 진단하고 있다.

한편 국제통계사이트 월드오미터는 이날 현재 미국의 누적 확진자를 2044만5654명, 누적 사망자는 35만4215명으로 집계했다.

