정 총리 "대선주자보다 총리…백신 정치화는 유감"

"코로나 19 이후 대한민국 준비해야"…방역 총력 강조

[아시아경제 장세희 기자]정세균 국무총리는 1일 차기 대권행보와 관련해 "지금은 대선주자라기보다는 총리"라고 강조했다.

정 총리는 이날 SBS라디오 '이철희의 정치쇼'에 출연해 "총리의 책무가 너무 막중한 상황에서 한눈을 팔면 안 되는 입장"이라고 말하며 대선 출마에 대해 선을 그었다.

정 총리는 "현재 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)를 이기고 민생도 챙겨야 한다"며 "코로나19 이후의 대한민국을 준비하는 일도 해야 한다"고 밝혔다. 코로나 19 상황이 심화되면서 이에 따른 방역 대응에 총력을 기울이겠다는 뜻으로 풀이된다.

코로나19 백신 수급 상황을 비판과 관련해선 "정부가 깨어있으면서 제대로 준비하고 있으니 너무 걱정하지 않으셔도 된다"며 "백신의 정치화는 유감"이라고 비판했다.

그러면서 "국민 눈높이에 미치지 못하는 정치가 계속돼서는 안 된다"며 협치의 중요성을 강조하면서 "여당이 먼저 양보해야 하는 면이 있다"고 지적했다.

각종 대권주자 여론조사에서 윤석열 검찰총장이 상위권에 오르는 상황에 대해선 윤 총장이 직접 여론조사기관에 자신의 이름을 빼달라고 요청해야 한다는 의견을 내놨다. 정 총리는 '독립성과 중립성을 누리려면 여론조사에서 빠져 처신을 깔끔하게 해야 한다'는 사회자의 말에 "본인이 그렇게 해주시면 좋겠다"고 밝혔다.

