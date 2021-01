경기도, 공유재산 임차인 '임대료' 25억 추가 감면해준다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인 등 공유재산 임차인을 대상으로 올해 말까지 임대료를 추가 감면한다.

도는 지난해 12월31일 공유재산 서면심의를 통해 이런 내용의 공유재산 대부ㆍ사용료 감면 지원계획을 확정했다고 1일 밝혔다.

감면 대상은 경기도박물관, 경기도의료원 등 도 소유 공유재산을 빌려 식당, 카페, 매점 등을 운영 중인 임차인이다.

코로나19로 피해를 입은 사실이 있으면 모두 감면혜택을 받을 수 있다.

감면은 5%의 임대료 요율을 1%로 내리는 방식으로 진행된다. 시설 사용이 중단됐을 경우 중단기간 만큼 임차료를 전액 감면받거나, 중단기간 만큼 임차기간을 연장하는 방안가운데 하나를 선택할 수 있다.

도는 이번 감면기간 연장 시행으로 1년간 130건, 25억6000만원의 감면 혜택이 임차인에게 돌아갈 것으로 예상하고 있다.

앞서 도는 지난해 2월부터 임대료 감면을 시행해 11월말 기준 131건, 17억7000만원의 임대료 감면 혜택을 제공했다.

도 관계자는 "이번 공유재산 임대료 감면 연장 조치가 민간까지 확산돼 어려운 코로나 상황을 함께 이겨낼 수 있었으면 한다"고 전했다.

