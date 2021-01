[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시는 1일 해맞이 명소인 서장대 일원을 찾은 시민은 없었다고 밝혔다.

수원시는 앞서 코로나19 확산을 방지하기 위해 서장대 해넘이ㆍ해돋이 행사를 취소하고, 지난해 12월 31일 오후 4시부터 올해 1월1일 오전 8시까지 서장대 일원 출입을 통제했다.

시는 서장대 진입로 15곳에 서장대 일원 출입 통제를 안내하는 현수막을 게시했다. 이어 1일 오전에는 공직자, 경찰이 서장대 주변 통제에 나섰다.

염태영 수원시장은 1일 오전 개인 SNS 게시판을 통해 "새해에도 긴장의 끈을 늦추지 않고, 빈틈없는 방역태세를 갖추겠다"며 "감염병과 싸움에서 이기기 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이어 "코로나19 위기 속에서 그동안 묵묵히 견뎌 오신 시민 여러분께 감사드린다"고 덧붙였다.

