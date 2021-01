경주시 메추리 농장 '고병원성 AI' 확진 … 1만 마리 긴급 살처분

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 세밑 31일 조류인플루엔자(AI) 의심 사례로 신고된 경북 경주시 내남면 메추리 농장의 검출 항원이 고병원성으로 최종 확진됐다.

이번 AI 고병원성 확진 사례는 전국에서 39번째, 경북에서는 상주(산란계)·구미(삼계)·경주(산란계)에 이어 4번째다.

경상북도와 경주시 방역당국은 해당농장 메추리 1만900마리에 대한 긴급 살처분에 들어갔다. 또한, 모든 가금농장의 가금에 대해서는 7일간, 발생농장 반경 10㎞ 방역대내 가금농장은 30일간 이동제한토록 했다.

반경 10㎞내 사육농가 4개 농장과 역학시설에 대한 긴급 예찰검사를 실시한 결과, 이상이 없는 것으로 확인됐다는 게 경북도의 설명이다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "야생조류에서의 고병원성 바이러스 검출이 여전히 증가하고 있다"며 "연휴기간 중 축산농가에서는 철새 도래지 방문금지, 야생조류의 농장내 진입차단 등 기본수칙을 준수해 달라"고 당부했다.

