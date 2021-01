동부구치소 엉성한 방역 대응 폭로…"재소자 통제 거의 안해, 확진 기다리는 듯"

[아시아경제 최은영 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 서울 동부구치소 안에서 엉성한 방역 대응이 이루어지고 있다는 내부 증언이 나왔다.

동부구치소에 수용 중인 기결수 A씨는 최근 지인에게 보낸 편지에서 코로나19 집단감염이 발생한 후 구치소 내부에서 일어난 일에 대해 상세하게 적었다.

A씨는 "코로나19 전수검사때 (직원들이) 재소자 통제를 거의 하지 않는다"라며 "한 방씩 열어야 하는데 마음대로 방 2개씩 열라고 해서 재소자들끼리 겹치고 이야기해도 말리지 않는다"고 전했다.

이어 "(방역복 없이) 마스크만 쓰고 들락날락거리는 직원도 있고 마스크를 안 쓴 직원도 있다"고 말했다.

심지어 A씨는 "방마다 체온계를 넣어준다고 대량 구매했는데, 제대로 작동이 안되는 체온계를 사와서 못 나눠주고 폐기한다고 한다"며 "책상을 찍어도 36.5도가 나온다"고 폭로했다.

A씨는 코로나 확진자들의 방을 옮기는 과정에서 쓰레기 처리도 대강 이루어지고 있다고 비난하며, "전문가가 없으니 모두가 전염될 수 있는 상황인데 법무부는 내부 사정도 파악하지 못한 채 핑계만 대고 있다"고 지적했다.

그러면서 "지금은 그저 확진되길 기다리는 상황인 것 같다"고 한탄했다.

한편 교정시설 내 집단감염 문제가 수면 위로 떠오르며 감독 기구인 법무부를 향한 비판도 거세지고 있다. 추미애 장관은 지난해 11월 27일 첫 확진자가 발생한 지 한 달 가량이 지난 지난달 29일에 처음 동부구치소를 방문해 '늑장 대응' 비판이 일었다.

이를 두고 국정조사와 청문회를 요구하는 목소리까지 커지자 추 장관은 1일 "교정업무를 총괄하는 법무부장관으로서 국민께 심려를 끼쳐드려 매우 송구하다"고 사과했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr