생수로 시작해 亞 최고 부자 오른 '신비의 부호'…中 마윈 제쳤다

[아시아경제 최은영 기자] 중국 생수 기업 농푸산취안(農夫山泉)의 창업자 중산산(65)회장이 아시아 최고 부호 자리에 올랐다.

31일(현지 시각) 블룸버그 억만장자 인덱스에 따르면 중산산의 재산은 올 한해 709억 달러(약 77조 1392억 원)에서 780억 달러(84조 8640억 원)로 크게 증가한 것으로 나타났다. 이는 아시아에서 1위, 세계에서는 11위에 달하는 재산 규모이다.

블룸버그는 중산산이 올해 농푸산취안(農夫山泉)과 백신 제조업체 완타이바이오(萬泰生物)를 상장시키면서 재산이 크게 늘었다며 이처럼 빠르게 재산이 증가한 경우는 이례적이라고 전했다.

상장 이후 농푸산취안의 주가는 155% 상승했고, 완타이바오의 주가는 약 20배 올랐다,

그러나 중산산은 좀처럼 대외 활동을 하지 않아 중국 내에서도 '신비의 부호'로 불린다. 블룸버그는 그를 "역사상 가장 빠른 속도로 부를 축적한 사례 중 하나이지만 언론 등에선 거의 알려지지 않은 인물"이라고 평가했다. 중국 내 정치 상황에 관여하지 않으며 다른 부호들과 사업상 관계도 맺지 않아 '외로운 늑대' 등의 별명을 가졌다.

중산산은 지난 1996년 저장성 항저우에서 생수 회사 농푸산취안을 설립했다. 농푸산취안의 생수는 중국에서 물이 깨끗한 것으로 이름난 저장성 항저우 쳰다오후의 국가 보호 수원지 물을 사용한다.

한편 중산산에게 아시아 부호 1위 자리를 내준 인도 재벌 무케시 암바니 회장의 재산은 769억 달러로, 올해 183억 달러 늘어난 것으로 집계됐다.

중국의 유명 기업가 중 한 명인 알리바바 창업자 마윈 회장의 재산은 10월 617억 달러에서 현재 512억 달러로 급감했다.

마윈이 어려운 상황에 몰리게 된 이유는 최근 알리바바를 향한 중국 당국의 전방위 규제 압박 때문으로 보인다.

지난 10월 24일 마윈은 왕치산 국가 부주석, 이강 인민은행장 등이 참석한 상하이 와이탄 금융 서밋의 연설자로 나서 중국의 금융 시스템 문제를 '기능의 부재'라고 지적한 바 있다.

그러면서 "기차역을 관리하는 방식으로 공항을 관리할 수 없듯이 과거의 방식으로 미래를 관리할 수 없다"라며 중국 당국의 핀테크 규제를 공개적으로 비판했다.

이후 알리바바 그룹의 핀테크 계열사인 앤트 그룹의 상장이 무기한 연기되는 등 당국의 압박이 점점 강해지고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr