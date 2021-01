[아시아경제 나한아 기자] 실시간으로 인터넷 방송을 하는 BJ가 극단적 선택을 생중계하자 이를 본 시청자가 즉시 경찰에 신고해 BJ의 목숨을 구했다.

지난 31일 대구 수성 경찰서 등에 따르면 이날 오전 3시 28분께 BJ A(35) 씨가 인터넷방송에서 스스로 목숨을 끊으려는 장면을 목격했다는 시청자 신고가 접수됐다.

경찰은 위치 추적을 통해 A 씨가 수성구 상동의 원룸에 사는 것을 확인하여 소방 당국과 동시에 출동했다. 현장에 도착 후 인기척이 없자 강제로 현관문을 뜯어내고 진입했다.

오전 3시 53분께 화장실에서 의식을 잃고 쓰러져 있던 A 씨는 인근 대학병원으로 이송했다.

A 씨는 병원으로 이송되던 중 의식을 되찾았고, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

소방관계자는 "시청자의 발 빠른 신고로 생명을 구할 수 있었다"라고 전했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr