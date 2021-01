추미애 "심려 끼쳐 송구… 동부구치소, 치료시설로 지정"

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 서울동부구치소 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염 사태에 대해 사과했다. 전국 교정시설을 관리·감독하는 법무부 수장으로서 책임있는 자세가 부족했다는 지적이 계속된 데 따른 것으로 보인다. 추 장관은 동부구치소를 생활치료시설로 지정, 확진자를 수용하는 시설로 재편하겠다는 계획도 내놨다.

추 장관은 1일 페이스북을 통해 국민들에게 새해 인사를 전하며 "동부구치소 코로나 확산에 대해 교정업무를 총괄하고 있는 법무부 장관으로서 국민들께 심려를 끼쳐 드려 매우 송구하다"고 밝혔다.

추 장관은 "코로나 같은 감염병은 우리사회의 가장 취약한 부분을 먼저 무너뜨린다"며 "대규모 감염병 사태에 아주 치명적인 수용소 과밀이 그러하다"고 설명했다.

관리·감독 소홀이라는 지적을 감안해 구치소 내 상황도 전했다. 추 장관은 "구치소는 교도소와 달리 구속 또는 형이 확정되지 않은 미결수들을 수용하는 곳으로 신입 수용자의 입감 및 출감이 빈번하다"며 "교도소와는 달리 교정당국이 적정 인원의 수용 등을 조정할 수 있는 곳이 아니기에 항상 과밀에 대한 우려가 있다"고 전했다.

이어 "동부구치소는 고층빌딩 형태의 전형적인 3밀(밀접, 밀집, 밀폐) 구조"라며 "환기가 제대로 안 되어 감염병에는 매우 취약한 구조물로 향후 이러한 부분에 대한 개선이 반드시 필요할 것"이라고 털어놨다.

지난 25일 전문가와 함께 점검한 결과도 언급했다. 빠른 집단감염의 원인이 주로 3차 대유행 후 무증상 감염자인 신입 수용자로 추정된다고 전했다. 추 장관은 "이전부터 신입 수용자를 14일간 격리한 후 혼거 수용을 하는 절차를 준수하도록 했다"며 "그러나 확진자라도 증상이 없다면 걸러지지 않아 이로 인한 확산 가능성이 여전히 남아 있었던 것"이라고 말했다.

앞으로 동부구치소를 생활치료시설로 지정해 이후 확진자를 수용하는 시설로 재편하고 빠른 시일 내에 비확진자를 타 교정기관으로 이송해 분리하겠다고 밝혔다. 모범수형자에 대한 가석방을 확대하고 형집행정지 등을 동시에 진행해 빠른 시일 내에 수용밀도를 낮추는 후속 작업에도 나설 방침이다.

추 장관은 "저는 법무부 장관으로서 임기 마지막까지 코로나 확산 방지에 최선을 다하겠다"며 "다시 한번 심려를 끼쳐드려 송구하다"고 말했다.

