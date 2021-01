추미애, 동부구치소 코로나19 집담감염 첫 사과…"심려끼쳐 송구하다"

동부구치소 생활치료시설로 지정, 재편

비확진자는 타 교정기관으로 이송 분리

형집행정지, 모범수형자 가석방 확대

[아시아경제 나주석 기자] 서울 동부구치소에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 것과 관련해 추미애 법무부 장관이 공식으로 사과했다. 동부구치소를 생활치료 시설로 지정하고 비확진자를 타 교정기관으로 이송하겠다는 계획도 밝혔다.

1일 추 장관은 페이스북에 올린 글을 통해 "동부구치소의 코로나 확산에 대해 교정업무를 총괄하고 있는 법무부 장관으로서 국민께 심려를 끼쳐드려 매우 송구하다"고 밝혔다.

추 장관은 "코로나 같은 감염병은 우리 사회의 가장 취약한 부분을 먼저 무너뜨리고, 사회적으로 서민ㆍ중소 자영업자와 취약계층에서 더 큰 고통을 당한다"며 "법무행정에서도 평소 취약한 부분이 드러나게 되는데 대규모 감염병 사태에 아주 치명적인 수용소 과밀이 그러하다"고 말했다.

이어 "동부구치소는 이전부터 신입 수용자를 14일간 격리한 후 혼거 수용하는 절차를 준수하게 했는데 확진자라도 증상이 없다면 걸러지지 않아 이로 인한 확산 가능성이 남아 있었던 것"이라고 설명했다.

향후 대책과 관련해서는 "동부구치소를 생활치료 시설로 지정해 이후 확진자를 수용하는 시설로 재편하고 이른 시일 내에 비확진자를 타 교정기관으로 이송하여 분리할 계획"이라고 소개했다.

교정시설의 인구 밀도 등을 낮추기 위한 수단으로 "모범수형자에 대한 가석방을 확대하고, 형집행정지 등을 동시에 진행하여 빠른 시일 내에 수용밀도를 낮추는 후속작업을 진행하겠다"고 약속했다.

아울러 "법무부 장관으로서 임기 마지막까지 코로나 확산 방지에 최선을 다하겠다"며 "다시 한번 심려를 끼쳐드려 송구하다"고 덧붙였다.

동부구치소에서는 현재까지 4차 전수조사 결과 918명이 코로나19에 감염된 것으로 확인됐다. 앞서 이용구 법무부 차관이 지난달 31일 "구금시설이 갖고 있는 한계와 선제적인 방역 조치 미흡으로 이번 사태가 발생했음에도 다시 한번 국민께 송구하다"며 사과한 바 있다. 추 장관은 동부구치소에서 코로나19 확진자가 발생한 지 한 달 만에 현장을 방문했지만, 사과를 한 것은 이번이 처음이다.

