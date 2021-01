이승로 성북구청장 "스마트행정으로 전환 매우 중요한 시대적 과제"

이 구청장은 2021년 신년사 통해 "혁신을 바탕으로 생활의 편의를 높이고 누구나 살고 싶은 정주여건을 만들어 ‘불편함이 없는 균형도시’, 마을공동체 및 동 단위 자치역량 강화하고 지역사회 기반 돌봄으로 따뜻한 복지 구현하는 ‘사람 중심의 공존도시’, 지역경제 활성화하고 일상에서 다양한 문화예술을 함께 즐기는 ‘활력 넘치는 풍요도시’ 구현하기 위해 구정역량 결집해 가겠다"고 밝혀



[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장은 "성북구는 코로나19로 촉발된 비대면 행정서비스 수요에 대응, 4차 산업혁명 기반의 기술을 활용해 도시문제를 해결, 행정의 작은 부분부터 혁신성을 제고해 나가겠다"고 말했다.

이 구청장은 2021년 신년사를 통해 "혁신을 바탕으로 생활의 편의를 높이고 누구나 살고 싶은 정주여건을 만들어 ‘불편함이 없는 균형도시’, 마을공동체 및 동 단위 자치역량을 강화하고 지역사회 기반 돌봄으로 따뜻한 복지를 구현하는 ‘사람 중심의 공존도시’, 지역경제를 활성화하고 일상에서 다양한 문화예술을 함께 즐기는 ‘활력 넘치는 풍요도시’를 구현하기 위해 구정역량을 결집해 가겠다"면서 이같이 말했다.

또 "코로나19 감염병이 만든 사회변화와 위기 속에서 연대와 협력의 정신을 유감없이 발휘해준 45만 구민분들과 함께 우리는 이 역경을 극복하고 새로운 내일을 향해 차근차근 준비해 나가겠다"며 "책상 위가 아닌 삶의 현장에서 실용성을 중시하는 현장중심·실속행정으로 ‘더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북’을 주민 여러분들과 함께 만들어 나가겠다"고 다짐했다.

이 구청장은 "2021년은 코로나19가 우리의 삶과 지역경제에 미칠 파고를 낮추는 한편, 내일의 희망을 실현하는 중요한 시점"이라며 "우리 사회는 코로나19의 여파로 비대면 사회를 넘어 온라인 연결을 의미하는 온택트(Ontact)사회로 재편되고 있다. 사회 전 분야에서 나타날 수 있는 변화에 비상한 각오로 대비해야 한다"며 "스마트행정으로 전환은 매우 중요한 시대적 과제"라고 강조했다.

마지막으로 "더불어 살아가는 이웃과 따뜻한 정이 있는 성북을 소망하며, 여러분의 가정에 건강과 행복이 함께 하시기를 진심으로 기원한다"고 맺었다.

