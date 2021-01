'갬성캠핑' 송민호 "데뷔 후 한 번도 연애한 적 없어…매일 외롭다"

[아시아경제 최은영 기자] 아이돌그룹 위너의 송민호가 "데뷔 후 한 번도 연애를 해본 적 없다"라고 고백했다.

1일 방송되는 JTBC '갬성캠핑' 11회에는 은지원, 송민호가 캠핑 친구(이하 '캠친')로 출연해 제주도에서의 낭만적인 캠핑과 연애에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

절친한 선후배 사이로 찰떡 케미를 자랑하는 은지원과 송민호는 제주도에서만 만날 수 있는 캠핑 요리를 맛보며 연애에 대한 솔직한 대화를 나눴다.

캠친 송민호는 "연애할 생각 없냐?"는 질문에 "매일 외롭다"라고 대답했다. 이어 "데뷔 후, 한 번도 연애를 해본 적 없다"라고 고백해 멤버들을 충격에 빠뜨렸다.

은지원 역시 "여자 앞에서는 수줍음을 많이 타고, 자신감 없는 타입"이라며 연애 초보자 면모를 보여 모두를 놀라게 했다.

이에 박나래는 즉석 이벤트로 '갬성캠핑' 내 이상형 월드컵을 진행했다. 수줍어하던 송민호는 이내 진지하게 임하며 '갬성캠핑' 멤버 중 한 사람을 직진으로 선택했다는 후문이다. 송민호가 선택한 '갬성캠핑'내 이상형 1위가 누구일지는 본 방송에서 확인할 수 있다.

'갬성캠핑'은 개그우먼 안영미, 박나래와 마마무 솔라, 에이핑크 손나은, 배우 박소담이 톱스타 게스트를 초대해 캠핑카를 타고 국내의 이국적인 명소로 떠나는 '본격 콘셉추얼 캠핑 예능'이다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr