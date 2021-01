[아시아경제 박종일 기자] 2021년 신축년(辛丑年)이 밝았다.

동대문구(구청장 유덕열)가 가정에서 안전한 연말연시를 보내는 구민들이 새해 첫 일출을 감상할 수 있도록 촬영해 공개했다.

구는 배봉산 해맞이 행사를 전격 취소하고 ‘DBS 동대문구청 인터넷 방송’ 유튜브 채널을 통해 해맞이 명소 배봉산에서 바라본 해돋이 장면을 담아 1일부터 송출하고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “영상에 담긴 신축년 첫 해를 바라보며 새해 소망을 기원하시길 바란다”며 “희망찬 신축년 새해에도 구민 여러분 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다. 코로나19의 조속한 극복을 위해 동대문구 전 직원은 늘 한결같은 마음으로 매순간 최선을 다할 것”을 다짐했다.

