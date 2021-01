"데이팅 앱으로 만난 커플 더 오래간다"…해외 연구 결과 나와

[아시아경제 최은영 기자] 데이팅 앱(애플리케이션)으로 만난 커플은 가벼운 만남이 대부분일 것이라는 통념과는 달리, 데이팅 앱으로 상대방을 만났을 경우 오히려 관계가 더 오래 이어진다는 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.

31일(현지시간) 미국 CNN 방송은 스위스 제네바대 연구진이 최근 10년 이내에 연애한 적 있는 성인 3,235명의 사례를 분석했다고 보도했다.

연구진은 데이팅 앱으로 만난 커플들이 다른 경우보다 동거에 대한 욕구가 더 컸으며 "결혼 전에 미리 살아보려는 하는 경우도 종종 있었다"라고 설명했다.

그러면서 "앱으로 상대방을 만난 여성들이 '조만간 아이를 갖고 싶다'라고 답한 경우가 많았다"라며 "앱으로 만난 커플들이 둘의 관계나 삶에 대한 만족도가 높은 것으로 나타났다"라고 밝혔다.

연구진은 데이팅 앱으로 만난 커플 중에 고학력 여성-저학력 남성 커플, 장거리 연애 커플이 비교적 많았다고 덧붙이기도 했다.

제네바대 인구통계·사회경제 연구소 지나 포토르카(Gina Potarca)는 "최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 데이팅 앱이 인기를 누리고 있다"라며 "(데이팅 앱)이 사람을 만나는 방식을 근본적으로 바꿔놓고 있다"라고 말했다.

이번 연구는 30일 온라인 국제학술지 '플로스 원'(PLOS ONE)'에 실렸다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr