박영선 장관, 佛 디지털 장관 면담…“양국 간 프로토콜 경제 정책 공유”

박 장관, 프랑스 경제재정부 디지털 담당 국무장관 면담

“코로나19 정책 현안 논의와 프로토콜 경제 인식 공유”

[아시아경제 김희윤 기자] 박영선 중소벤처기업부 장관은 세드릭 오(C?dric O) 프랑스 경제재정부 디지털 담당 국무장관과 면담을 가졌다고 1일 밝혔다.

박 장관과 세드릭 오 장관의 면담은 이번이 세 번째다. 지난 두 번의 면담에서 양측은 양국 간 스타트업 연대 구축과 인공지능(AI) 기반 스마트제조 조성 방안 협력 등을 담은 '스타트업 연대 및 스마트제조 협력기반 조성 공동성명'을 발표했다.

이번 면담에서는 양국의 중소기업과 스타트업 관련 코로나19 위기 대응 정책 현황을 공유했다. 또 플랫폼 경제의 독점성을 보완하는 프로토콜 경제에 대한 의견 등을 폭넓게 나눴다.

코로나19 위기 대응과 관련해 박 장관은 "한국의 혁신 벤처·스타트업이 고용 창출과 수출회복과 주식상장 등 한국 경제를 이끄는 큰 버팀목이 되도록 적극 노력하고 있다"며 한국의 중소기업 디지털화, 혁신·벤처 정책과 소상공인 지원정책을 상세히 설명했다.

이에 세드릭 오 장관은 "디지털 전환 가속화로 올해 프랑스 스타트업 투자가 55억 달러로 유럽국가 중 가장 높은 실적을 기록한 것으로 추정한다"며 "1500억 유로 규모의 저금리·장기 융자와 보조금을 통해 소상공인과 중소기업을 지원하고 있다"고 자국의 정책현안을 공유했다.

앞서 박영선 장관은 프랑스의 프랑크 리에스터 대외무역투자 장관과 면담에서 논의된 플랫폼 경제에 대해 언급하며 "플랫폼 경제의 핵심은 공정한 수익 배분으로 미국에선 우버, 에어비앤비 등 플랫폼 기업이 각 노동자들에게 주식을 제공하는 시도가 이루어지고 있다"며 "앞으로 양국간 프로토콜 경제관련 협의체 구성 등을 통해 관련 정책과 우수사례를 공유하자"고 제안했다.

세드릭 오 장관은 "승자독식의 플랫폼 경제를 보완하는 블록체인 기반의 프로토콜 경제의 보완으로 프로토콜 경제는 매우 중요한 정책"이라며 앞으로 양국 간 관련 정책을 적극 공유해 나가기로 합의했다.

양국 장관은 합의 사항인 케이(K)-스타트업 센터 파리 설치는 2021년에 코로나 상황 개선에 맞춰 적극적으로 추진해 나가는데 합의했다. 아울러 향후 중소기업과 스타트업관련 양국간 정책을 지속적으로 공유해 나갈 방침이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr