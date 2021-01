美·英·中·러 4대 열강 코로나 백신경쟁 본격화...백신마다 장·단점 달라

美 화이자·모더나, 면역효과 강점

英 아스트라제네카, 수송과 접종 간편

中 시노팜·러 스푸트니크, 부작용 적어

[아시아경제 이현우 기자] 영국 아스트라제네카와 옥스퍼드대가 공동 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 중국 시노팜의 백신이 자국 보건당국의 승인을 받으며 시판이 시작되자 열강들의 백신 시장 점유 경쟁이 본격화될 것으로 예상되고 있다. 이미 접종이 시작된 미국의 화이자와 모더나 백신과 함께 개발도상국들을 중심으로 도입이 늘고있는 러시아의 스푸트니크V 백신까지 백신마다 장점과 단점이 뚜렷해 각국 보건당국이 자국 상황에 맞춰 이들 백신의 도입량을 결정할 것으로 전망되기 때문이다. 4개 열강의 백신간 경쟁은 코로나19 확산세와 맞물려 2021년 한해동안 치열하게 전개될 것으로 예상된다.

美 화이자와 모더나, 효과는 높은데 접종이 어려워

코로나19 백신 시장을 일단 선점하기 시작한 것은 미국의 화이자와 모더나가 개발한 백신이다. 특히 미국, 영국 등 전세계 각국의 승인이 이어지고 있는 화이자 백신은 세계보건기구(WHO)의 긴급사용 인증까지 획득하면서 첫 국제승인을 받은 백신으로 각인됐다. AP통신 등 외신에 따르면 지난달 31일(현지시간) WHO는 성명을 통해 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신에 대한 긴급 사용을 인증했다고 밝혔다.

화이자와 모더나 백신은 면역효과가 각각 95%, 94.5%로 현재까지 시판이 승인된 백신들 중 효능이 가장 높은 백신으로 알려져있다. 두 백신 모두 이번에 처음으로 사용승인된 메신저RNA(mRNA) 방식으로 만들어진 백신으로 접종이 시작되자마자 알레르기 면역 반응 등 각종 부작용사례가 보고됐고, 무엇보다 수송과 접종이 까다로워 접종률이 빠르게 올라가지 못하고 있다.

특히 가장 먼저 접종이 시작된 화이자 백신의 경우 영하 70도 이하 초저온 보관, 수송을 지키는 콜드체인 유지가 깨져 반송되는 사례가 종종 발생하고 있다. 접종 전에도 해동 이후 일정 비율의 물로 투약전 희석을 시켜 접종을 준비해야하는 등 까다로운 접종조건 때문에 빠른 속도의 접종이 힘들다. 미 보건당국도 지난해 연말까지 목표량이었던 2000만명 접종의 10% 정도인 212만명 접종에 그치는 저조한 실적을 기록했다. 생산량이 많이 확보되는 2분기 이후부터 수급과 접종상황이 개선될 것으로 예상된다.

英 아스트라제네카, 수송과 접종은 쉬운데 효능은 글쎄

지난달 30일 영국 보건당국에 전격 승인된 아스트라제네카 백신의 가장 큰 장점은 수송과 접종이 용이하다는 점이다. 이 백신은 화이자와 모더나와 달리 침팬지의 아데노바이러스 벡터를 기반으로 개발된 백신으로 mRNA 방식과 달리 초저온 상태를 유지할 필요가 없다. 일반 냉장고 온도인 2~8도에서도 수송과 보관이 가능하고 앰플 주사제로 바로 투약할 수 있어 빠른 속도로 접종이 가능하다.

그러나 들쭉날쭉한 효능에 따른 안전성 우려가 발목을 잡고 있다. 아스트라제네카는 앞서 지난 11월23일 임상3상 시험 중간 결과보고에서 1회접종시 정량의 절반만 투약한 저용량 투약방식이 면역효과를 90%까지 높일 수 있다고 보고했으나 해당 방식을 과학적으로 발견한 것이 아니라 우연에 의해 발견했다고 밝히면서 과학계에 큰 논란을 낳았다. 아스트라제네카 백신은 정량으로 2회분 접종시 면역효과는 62%에 그친다고 알려져있다. 영국 보건당국은 아스트라제네카 백신의 승인과 함께 1회차와 2회차 접종 기간을 4주에서 12주로 늘리면 면역효과가 80%까지 올라간다고 밝혀 더욱 논란이 되고 있다.

이러한 불안감에 당초 다음달 아스트라제네카 백신을 승인키로 한 미국 식품의약국(FDA)에서 승인일정을 4월까지 미뤄버렸고, 유럽의약품청(EMA)는 아스트라제네카에서 승인신청을 받은 바 없다고 선을 그으면서 안전성과 효능 논란이 지속되고 있다.

中 시노팜, 생산단가 싸고 장기보관은 가능한데...효능 검증이 안돼

중국에서 지난달 30일 조건부승인한 국영제약사 시노팜이 만든 백신은 기존 독감백신 생산에 주로 쓰인 불활성화 방식을 기반으로 한다. 이에따라 생산단가도 저렴하고 상온에서도 장기보관이 가능해 수송과 접종은 물론 대량생산에도 매우 적합하다는 장점을 가지고 있는 것으로 평가된다.

그러나 효능에 대해서는 아직 선진국 보건당국들의 승인검토 등을 제대로 받은 바 없어 주로 개발도상국들을 중심으로 도입이 예상된다. 중국 보건당국이 밝힌 시노팜 백신의 면역효과는 79%이며 앞서 중국보다 먼저 승인한 아랍에미리트(UAE) 보건당국이 밝힌 면역효과는 86%로 알려졌다. 중국은 자국 백신을 개도국들을 대상으로 무상 원조, 혹은 저렴하게 매각하겠다는 입장이지만 각국 보건당국들은 쉽사리 승인을 내주지 않고 있다.

블룸버그통신에 따르면 브라질, 인도네시아, 파키스탄 등 코로나19 확산세가 심각한 개도국 보건당국들은 대량 보급이 가능한 중국 백신에 대한 승인이 필요하다고 보고 있지만, 국민들에게 확신을 주는 데 실패하면서 승인을 고심하고 있는 것으로 알려졌다. 현재까지 중국산 백신의 긴급 사용을 승인한 국가는 중국과 UAE 뿐이다.

러 스푸트니크V, 부작용 우려는 없다는데...국민들도 불신

러시아 국영 가말레야연구소가 개발한 스푸트니크V 백신은 현존 독감백신 등 여러 백신개발에 가장 많이 이용된 인간 아데노바이러스 벡터 방식을 사용해 부작용 우려는 거의 없는 것으로 알려져있다. 러시아 보건당국은 지난해 8월 스푸트니크V 백신을 승인했으며 당시 러시아 보건당국은 "기존 독감백신과 거의 같아 부작용 우려가 없다"고 밝힌 바 있다.

다만 실제 효능과 백신으로서의 안전성이 제대로 검증된 것인지에 대해 러시아 국민들의 불안감이 여전히 높은 상태다. 지난해 8월 승인당시 스푸트니크V 백신은 임상 1상시험과 2상시험을 합쳐 28명의 임상대상자에게만 시험이 이뤄진 뒤 러시아 보건당국이 바로 승인해버렸으며 승인 이후부터 모스크바 시민 중 자원자 4만여명을 대상으로 임상3상 시험을 시작해 전세계적인 비판을 받아왔다.

러시아 정부는 앞서 우선접종대상자로 대민접촉이 많은 의료진과 교사를 선정하고 자발적인 접종을 권고한다고 밝혔으나 사실상 반강제적 접종이 실시되면서 러시아 내에서도 비판을 받았다. 러시아 타스통신에 따르면 스푸트니크V 백신 승인 직후 러시아 교육부는 교직원들에게 자발적 접종의 중요성을 강조하면서 백신을 맞지 않은 교직원들에게 인센티브와 인사조치 등에 불이익이 발생할 수 있다고 밝혀 논란이 일었다.

러시아 보건당국이 밝힌 스푸트니크V 백신의 면역효과는 91%지만, 대부분 국가에서 신뢰받지 못하고 있으며 벨라루스와 아르헨티나 등 일부 개도국에서만 접종이 이뤄졌다. 러시아 정부로부터 접종을 권고받은 주러 미 대사가 이를 사양하기도 하면서 국제적으로 주목을 받기도 했다. CNN에 따르면 지난달 27일 러시아 외무부는 주러 미 대사에게 스푸트니크V 백신 접종을 권했지만 미국 대사는 이를 정중히 사양했다. 미 대사관 공보관은 이날 트위터를 통해 "존 설리번 대사가 백신에 관한 러시아 외무부의 제안에 감사를 표했지만, 러시아인을 위한 스푸트니크 V 백신을 선택하길 원치 않는다"며 거절의사를 밝힌 바 있다.

