나나, 연기대상 '민폐' 논란에…"좋은 날, 감사 인사에 눈치를 봐야 하나?"

[아시아경제 최은영 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 연기대상 '민폐' 논란에 대해 솔직한 심정을 털어놓았다.

31일 나나는 '2020 KBS 연기대상' 시상식에서 배우 조여정과 함께 미니시리즈 부문 우수상을 받았다. 나나는 지난해 KBS 2TV에서 방영된 미니시리즈 '출사표'에 출연했다.

그러나 그녀의 수상소감이 무려 5분 가까이 이어지자 함께 무대에 오른 선배 배우 조여정이 나나의 수상 소감이 끝나기를 계속 기다리는 모습이 전파를 탔다. 방송이 끝나자 온라인상에서는 '민폐가 아니냐'라는 비난이 흘러나왔다.

일부 누리꾼들은 "눈치 없이 너무 길다. 그만큼 다른 사람들 시간은 촉박해진다.", "모르는 사람들 이름을 몇 분씩 나열하는 게 보기 안 좋다" 등의 반응을 보였다.

이에 나나는 SNS에 솔직한 의견을 밝혔다.

그녀는 "언제 받을지도 모르는 이 소중한 상. 감사한 마음을 전하고 싶었을 뿐"이라며 "심플하고 멋들어지게 하는 것이 누군가가 바라는 수상소감인가"라며 되물었다.

이어 "좋은 날 감사 인사 시간에 눈치를 봐야 한다니 이상한 감정이 든다"라며 "누군가의 좋은 일을 축하해 줄 수 있는 사람이 많아졌으면"이라고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr