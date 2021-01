유승준 "친하지도 않은 작곡가가 갑자기 튀어나와서…" 분노

미국 국적의 가수 유승준(스티브 승준 유)이 자신의 유튜브 영상에서 작곡가 김형석을 언급하며 분노했다. 사진출처 = 'Yoo Seung Jun OFFICIAL' 유튜브 채널 영상 캡처

[아시아경제 나한아 기자] 미국 국적의 가수 유승준(스티브 승준 유)이 작곡가 김형석을 언급하며 분노했다.

31일 유승준은 자신의 공식 유튜브 채널에 '법무부는 왜 구경만 하십니까? 언론의 민낯. 손가락으로 사람 죽이는 개념 없는 기레기들의 횡포. 유승준을 둘러싼 모든 루머 거짓 정리'라는 제목의 영상을 게재했다.

유승준은 영상에서 작곡가 김형석을 언급하며 "제가 말한 내용이랑 친하지도 않은 작곡가가 어디서 갑자기 튀어나와서 나랑 손절한다는 기사가 뭐가 중요하냐"라고 말했다.

앞서 김형석은 유승준의 유튜브 영상을 시청한 후 자신의 트위터에 유승준을 저격하며 "내 노래를 불러주고 동생으로 맺은 인연이라 사실 그동안 안쓰럽다 생각했다"라며 "지금 보니 내 생각이 틀렸네. 자업자득. 잘 살아라"라는 글을 게재했다.

해당 글이 누리꾼들 사이에서 화제가 되자 지난 21일, 김형석은 유승준 글을 삭제한 뒤 "욱했다"라고 전했다. 이어 "밤새 뒤척이다 좀 가라앉고 나니 답답함과 안타까움. 그 마음을 헤아려 보면 큰 상처일 텐데 내 생각만 했다"라면서 "잘 지내기 바란다"라고 덧붙였다.

이를 본 유승준은 "뭐 친했어야 손절을 하든 절교를 하든 관계를 끊지 않겠냐"라며 "생각 없는 사람들이나 그런 기사 보고 흔들리지, 생각 있는 사람들은 그 기사 관심도 없다. 이번에는 또 뭐로 트집 잡을지 정말 기대된다"라고 한숨을 쉬었다.

최근 유승준은 '유승준 원천 방지 5법' 발의안에 분노하는 영상을 게재했다. '유승준 방지법'은 병역 기피를 목적으로 대한민국 국적을 포기한 이에 대한 입국 제한을 명시하자는 내용의 법안이다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr