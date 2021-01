숨진 채 발견된 모녀, "타살도, 자살도 아니다" 사인 '미스터리'

[아시아경제 나한아 기자] 지난 9월 경남 창원 원룸에서 숨진 채 발견된 모녀의 사망 경위가 3개월 가까이 진행된 경찰 재조사에도 불구하고 끝내 밝혀지지 못했다.

마산동부경찰서는 엄마 A(52) 씨와 딸 B(22) 씨에 대해 사인 미상으로 내사 종결한다고 1일 밝혔다.

이들 모녀는 지난 9월 5일 오전 11시 30분께 경남 창원시 마산회원구 한 원룸 2층에서 숨진 채 발견됐다.

당시 모녀는 방 한가운데 반듯하게 나란히 누워 있었으며 부패 정도로 봤을 때 발견되기 약 20일 전에 사망한 것으로 추정됐다.

경찰은 부검 결과 신체에 외상 흔적이 없고 독극물도 검출되지 않은 점을 토대로 타살 가능성은 없는 것으로 결론 내렸다.

또 유서나 도구 등이 발견되지 않은 것으로 미루어 볼 때 극단적 선택 가능성도 적다고 판단했다.

타살 혐의가 없으면 그대로 수사 종결하는 일반 변사사건과 달리 경찰은 모녀의 미스터리한 죽음의 직접적인 사망 원인을 밝히기 위해 내사에 착수했다.

경찰은 주변 탐문은 물론 인근 폐쇄회로(CC)TV 확인, 경제적 상태 등 다방면으로 모녀의 생전 행적을 추적했으나 사인을 확인할 만한 단서는 결국 찾지 못했다.

아사 가능성을 대입해 수사한 결과, 집 안에서 20㎏ 쌀 15포대가 발견됐으며 냉장고 속에도 반찬류 등 음식물이 남아있는 점으로 미뤄봤을 때 아사는 아닌 것으로 재확인됐다.

또 매월 30만 원씩 보조금이 나오고, 통장에도 수백만 원이 있어 경제적 어려움으로 극단적 선택을 할 상황은 아니었던 것으로 짐작된다.

경찰은 선택도, 타살도 아닌 상황에서 모녀가 모종의 이유로 돌연사했을 가능성이 제일 크다고 보고 있지만 이마저도 사망 선후관계나 원인 등은 여전히 불명이기 때문에 추정에 그치고 있다.

경찰 관계자는 "부검 결과 부패가 심해 위 내 음식물을 확인하지 못했다"라며 "극단적 선택도 타살도 아닌 상황에서 돌연사 가능성이 있는 것으로 보이지만 명쾌하게 사망 원인을 밝히기 어려워졌다"라고 설명했다.

한편 이웃들의 증언 등에 따르면 이들은 원룸에서 대부분 시간을 보냈으며 두 사람 모두 휴대전화를 사용하지 않는 등 외부와 단절된 채 생활했다. 엄마는 정신 질환으로 인해 치료받아 왔으며 딸은 가벼운 인지장애를 앓고 있었다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr