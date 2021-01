“선거에 이용하려는 시도는 용납할 수 없는 일”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 1일 이낙연 더불어민주당 대표가 ‘문재인 대통령에게 적절한 시기에 이명박·박근혜 전 대통령의 사면을 건의하겠다’고 한 것에 대해 “국민적인 공감대가 중요하다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 서울 동작구 국립현충원에서 참배를 한 직후 기자들과 만나 “전직 대통령의 사면을 선거에 이용하려는 시도가 있다면 그것은 용납할 수 없는 일”이라며 “대통령의 권한이기는 하지만 사면위원회를 제대로 가동해 거기에서 논의하는 과정이 있어야만 한다”며 이같이 말했다.

안 대표는 “국민 여러분이 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 경제 불황으로 얼마나 힘드셨나”라며 “새해에는 코로나19 극복하고 경제 불황을 떨칠 수 있는 희망찬 한해가 되기를 진심으로 바란다”고 밝혔다.

