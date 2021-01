고양시, '무료 임시선별검사소' 운영 17일까지 연장

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 관내 무료 임시선별검사소 운영을 2주간 연장한다.

고양시는 "화정역, 정발산역, 경의중앙 일산역에 설치 된 3곳 무료 임시선별검사소 운영을 1월 17일(일)까지 연장한다"며 1일 이같이 밝혔다.

임시선별검사소는 화정역 4번 출구 앞 광장, 정발산역 1,2번 출구 앞, 경의중앙 일산역 2번 출구 앞에 위치했다.

운영시간은 주말, 공휴일 포함해 매일 오후 1시부터 8시까지이다.

한편, 주교 제1공영주차장에 설치 된 안심카(드라이브 스루형) 선별진료소는 이날부터 운영을 중단한다.

임시선별검사소 3곳 외 덕양구·일산동구·일산서구 3개 보건소 및 동국대병원, 명지병원, 일산백병원, 일산병원, 일산복음병원 등에서 코로나19 검사가 가능하다. 병원은 운영시간 확인 등 방문 전 연락이 필요하다.

단, 3개 보건소는 코로나19 대응을 위해 21년 1월 31일까지 법정사무를 제외한 일반진료, 예방접종 등 일반 업무를 한시적 중단한다.

