모더나 "오는 5월부터 코로나19 백신 인도될 것"

모더나 홈페이지 통해 한국 정부와 계약사실 확인

"한국 정부, 백신 도입 위해 신속하게 움직여"

[아시아경제 나주석 기자] 미국의 제약사 모더나는 오는 5월부터 한국에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 공급한다고 31일(현지시간) 밝혔다.

모더나는 이날 홈페이지를 통해 공개된 보도자료를 통해 "한국 국민에 신속하게 백신을 공급하겠다는 한국 정부의 목표를 지원하기 위해 한국 정부와 4000만회(2000만명분) 분의 코로나19 백신 공급 계약을 체결했다"면서 "백신 공급은 5월쯤 시작될 것"이라고 밝혔다.

모더나는 "한국에서 백신 사용이 아직 승인된 것은 아니지만 모더나는 백신 공급에 앞서 필요한 승인 절차를 규제당국과 밟게 될 것"이라고 밝혔다.

스테판 방셀 모더나 최고경영자(CEO)는 "한국 정부가 우리와 파트너를 맺어 백신을 도입하기로 한 데 감사하다"면서 "한국 정부는 코로나19 대유행에 맞서 이번 계약이 이뤄지도록 신속하게 움직였다"고 언급했다. 이어 "한국 정부 관계자들과 지속적인 논의를 통해 한국에서 모더나의 더 강력한 과학적ㆍ임상적 입지가 구축될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr