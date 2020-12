위메프, 새해 첫 초특가 행사 '위메프데이'…최대 50% 할인

1~3일 모든 고객 최대 50% 할인 쿠폰 지급

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 1~3일 '위메프데이'에서 최대 50% 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 1일에는 숫자 '1'을 콘셉트로 '11데이' 행사도 함께 진행한다.

위메프는 행사 기간 3일 간 ▲상품 쿠폰 5% ▲장바구니 쿠폰 20% ▲브랜드쿠폰 25% 등 할인 쿠폰 3종을 지급한다. 이들 쿠폰을 모두 중복 적용할 경우 최대 50%까지 할인 받을 수 있다. 초특가 타임딜도 선보인다. 새해를 맞아 다이어트, 운동 관련 상품을 비롯해 신선식품 등 상품기획자(MD) 추천 상품을 파격적인 가격에 판매한다.

새해 첫날 진행하는 '11데이'에서는 가격 끝자리를 '11원', '111'원에 맞춘 특가 상품을 선보인다. 모든 상품은 무료 배송한다. 위메프 관계자는 "새해에도 위메프만의 특가 행사로 좋은 상품을 좋은 가격에 구매할 수 있는 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

