文대통령 "상생의 힘으로 새해 우리는 반드시 일상 되찾을 것"

신축년 새해 메시지, SNS에 올려…"한사람의 손도 놓지 않고 국민과 함께 걷겠다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 1일 '소셜네트워크서비스(SNS)'에 올린 신년 메시지를 통해 "상생의 힘으로 새해 우리는 반드시 일상을 되찾을 것"이라며 "방역은 물론 경제와 기후환경, 한반도 평화까지 변화의 바람을 선도해 나갈 것"이라고 다짐했다.

문 대통령은 "격변의 한 해를 보내고, 신축년 새해를 맞았다"면서 "미증유의 현실과 마주쳐 이웃을 먼저 생각하며 상생을 실천해주신 국민들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

문 대통령은 "소중한 가족을 잃은 분들과 지금도 병마와 싸우고 계신 분들, 방역 일선에서 애써오신 분들과 희망을 간직해주신 국민들께 ‘국민 일상의 회복’으로 보답하겠다"고 강조했다.

문 대통령은 "2021년 대한민국의 첫걸음을 국민들과 함께 힘차게 내딛는다. 국민이 희망이고, 자랑"이라고 말했다.

