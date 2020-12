공영쇼핑, '2021 건강하소 행복하소' 이벤트

1일부터 3일간 구매고객 2021명 추첨 한우 500g 증정

[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 소띠해인 2021년 신축년을 맞아 경품 증정과 할인 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다. 1일부터 3일까지 진행되는 '2021 건강하소 행복하소' 이벤트에선 기간 내 구매 고객 중 2021명을 추첨해 한우 1+등급 불고기감 500g을 증정한다.

11일부터 내달 5일까지 진행하는 '보고 싶은 분들께 마음을 보내세요'는 복수 구매 시 개수별로 즉시 할인하는 이벤트다. 온라인 구매 고객이 대상으로 동일상품을 2개 사면 10%, 3~4개 사면 15%, 5개 이상 구매 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. TV쇼핑 할인과 중복 적용도 가능하다.

모바일앱에서 앱푸시 수신 허용에 동의한 고객을 대상으로 앱다운 시 3000원 적립, 첫 구매 시 5000원 쿠폰 지급, 매일 룰렛 참여 시 최대 2000원 랜덤 적립 행사도 1월 한 달간 진행한다.

