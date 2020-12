속보[아시아경제 김보경 기자] 1일 산업통상자원부 발표에 따르면 2020년 연간 총 수출액은 5128억5000만 달러로 전년 대비 5.4% 감소했다. 연간 총 수출액은 4년 연속 5000억 달러를 돌파했다.

산업부 관계자는 "주요국 수출이 동반 부진한 가운데 우리 수출은 상대적으로 선전했다"고 평가했다.

