1일 산업통상자원부 발표에 따르면 12월 수출은 전년 동월 대비 12.6% 증가한 514억1000만 달러를 기록했다. 수출이 두 자릿수대 증가율을 기록한 건 2018년 12월 이후 26개월 만에 처음이다.

반도체 수출은 6개월 연속 증가했다. 특히 12월에는 전년 동월 대비 30% 증가하며 2018년 8월 이후 최고 증가율을 나타냈다.

