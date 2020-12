서울의료원에 감염병 응급센터 설립 … '2021 달라지는 서울생활'

돌봄서비스 확대부터 청년실업 해소까지…자영업자 유급병가 확대

금천구엔 소방서 생기고 광화문광장은 재구조화

[아시아경제 조인경 기자] 신축년 새해, 서울시가 서울의료원에 감염관리 특화시설인 응급의료센터를 신설해 감염병 대응력을 강화한다. 자영업자 등의 유급병가 지원이 확대되고 청년실업 해소를 위한 프로젝트도 가동한다.

서울시는 올해부터 변화하는 서울의 새로운 시설과 제도 등 50가지 사업 정보를 다음은 책자 '2021 달라지는 서울생활'을 이달 초 발간한다.

우선 올 연말까지 서울의료원에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중증 응급환자를 수용할 응급의료센터를 건립한다. 지상 5층, 연면적 4950㎡에 총 59개 병상이 조성되며, 이 중 6병상은 음압병실로 만들어 감염병 발생 등 유사 시 즉시 가동·사용할 수 있도록 한다.

9월에는 서울 25개 자치구 중 유일하게 지역소방서가 없던 금천구에 소방서가 들어선다. 금천구는 대규모 의류 상가와 벤처기업 타운, 공장 등이 있어 대형 화재에 취약한 지역이지만 그동안 소방서가 없어 화재가 발생하면 인근 구로소방서에서 출동해야 하기 때문에 신속한 초동 진화에 어려움이 있었다.

이달부터는 야간 빗길에도 차선이 잘 보이게 3배 밝은 고성능 차선도색을 도로에 본격 적용한다. 고성능 차선도색은 빛 반사각을 높여 운전자가 어두운 야간이나 비가 오는 도로에서도 차선을 잘 보며 운전할 수 있도록 돕는다.

서울시는 또 올해부터 근로기준법상 유급병가를 받을 수 없는 저소득 근로자와 영세 자영업자 등에게 생계비를 지급하는 서울형 유급병가를 확대한다. 기존 연간 최대 11일, 하루 8만4180원의 생계비를 지원하던 데서 올해부터는 최대 14일, 하루 8만5610원까지 지원한다.

초등학생 방과후돌봄 사업인 거점형 우리동네 키움센터를 노원·도봉권, 동작권에 각각 1개씩 2개소를 운영하고, 미취학 아이돌봄이 필요한 가정의 보육부담을 덜어주고자 거점형 야간보육 어린이집(165→250개소), 365열린어린이집(4→10개소), 생태친화어린이집(50→60개소) 등도 확대 운영한다.

서울에 거주하는 만 19~34세의 취업 취약계층 청년들에겐 '청년 실업 해소 프로젝트'를 통해 디지털·퍼포먼스 마케팅 관련 역량강화 직무교육, 취업 연계를 위한 맞춤형 컨설팅 등을 제공한다. 오는 11일부터 2월17일까지 홈페이지에서 온라인으로 신청이 가능하다.

4월에는 '세종대로 사람숲길'이 완공돼 10월 조성될 예정인 새로운 광화문 광장과 덕수궁, 숭례문, 서울로 7017 등이 걷는 길로 연결된다. 코로나19에 따른 비대면 시대를 맞아 국제회의 등을 개최할 수 있는 화상 스튜디오 '서울온'도 같은 달 동대문 DDP(동대문디지털프라자)에 문을 연다. 광진(1월), 서초(4월), 성북(9월) 등 11곳으로 확대되는 '서울청년센터 오랑'에서는 청년상담, 동네정보 안내 등 다양한 프로그램을 제공할 예정이다.

이밖에 새해엔 청계천로 자전거 전용도로 조성, 난지캠핑장 재개관, 서울공예박물관 개관, 우당 이회영 기념관 개관, 서부간선지하도로·서울제물포터널·월드컵대교 본선 개통 등도 예정돼 있다.

